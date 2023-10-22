قطع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية 7 ساعات لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ، اليوم الأحد، بسبب إحلال وتجديد الشبكات فى المدينة.



وقالت شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية فى بيان لها أن الانقطاع لمدة 7 ساعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرا ، مشيرة إلى أن الأماكن المتضررة من الانقطاع هى "شارع مصرف الحصة، شارع جلال حجاج، شارع أحمد عبد العزيز، منطقة بنك الإسكندرية، غرب السكة الحديد".



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.