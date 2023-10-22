5 علامات تدل على إصابة طفلك بمرض السكر.. تعرف عليها

قال الدكتور أحمد رامي، استشاري التغذية العلاجية، إن مرض السكر ينقسم إلى نوعين، وهما سكر نوع أول ويصيب غالبا الأطفال، وفيه يكون البنكرياس متوقف عن العمل، و سكر نوع ثاني يعمل فيه البنكرياس بشكل طبيعي ولكنه لا يعمل بكفاءة بسبب الدهون في الخلايا.

علامات إصابة الأطفال بالسكر



وأضاف “رامي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي للإصابة بالسكر من النوع الثاني هو السمنة، لافتًا إلى أن هناك أعراض قد تظهر على الأطفال تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، ومنها كثرة التبول.



وأضاف أن شعور الطفل بالاجهاد المستمر وتراجع مستواه الدراسي، وفقدان الوزن، والرغبة في شرب المياه بكثرة من مؤشرات الإصابة بالسكر، وعندما يجب أن يجري ولي الأمر تحليل سكر تراكمي للطفل.