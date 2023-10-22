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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمجمع إستهلاكى لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع

محافظ أسوان يفاجئ
محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمجمع إستهلاكى بإدفو

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بالمجمع الإستهلاكى بمدينة إدفو للإطمئنان على توافر السلع بأسعار مخفضة وهو الذى يأتى إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين .

ووجه المحافظ إلى التنسيق مع مصنع سكر إدفو لزيادة ضخ كميات من السكر لتوفير هذه السلعة الحيوية ، والتى تأتى ضمن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%.

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وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية ، مكلفاً بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين .

و قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح أعمال التطوير التى شهدها فرع البنك الأهلى المصرى بإدفو على كورنيش النيل بمساحة 1500 م2 ، ويتكون من 3 طوابق لتقديم جميع العمليات والخدمات المالية والمصرفية ، بجانب الصراف الإلكترونى التابع للبنك لتقديم التسهيلات المختلفة للعملاء فى الصرف والإيداع .

وذلك فى حضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، والمحاسب أشرف حافظ رئيس منطقة جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وطارق عبد البارى مدير المنطقة الفرعية الأقصر وأسوان، ومحمود قناوى مدير فرع إدفو .

يأتى ذلك فى إطار توفير فرص التمويل وتهيئة المناخ الإستثمارى مع الأستنرار فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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وأكد محافظ أسوان على أن إفتتاح هذه الصروح المصرفية بالتقنيات التكنولوجية الحديثة يعد بمثابة إضافة هامة لجذب المزيد من الإستثمارات على أرض المحافظة ، بجانب مساهمة البنك أيضاً فى دعم المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر ، علاوة على دعم الخدمات الجماهيرية المتنوعة .

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التى شهدها فرع إدفو يليق بالمواطن والمستثمر الأسوانى فى الشكل والجوهر من خلال الإرتقاء بأسلوب العمل فى الخدمات المالية والمصرفية وهو الذى سيترجم إلى زيادة ثقة العملاء والجهات المختلفة فى الجهاز المصرفى ، وبالتالى ضخ المزيد من رؤوس الأموال فى المشروعات الجديدة بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب .

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