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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح اجتماع لجنة تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الفعاليات الإفتتاحية للإجتماع الرابع للجنة الإنتقالية المنوط بها تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة لصندوق الإستجابة للخسائر والأضرار بمنظمة الأمم المتحدة وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية

وأكد اللواء أشرف عطية على أن إنعقاد هذا الإجتماع يأتى فى إطار إلتزام مصر بتنفيذ مخرجات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ ، وتعزيز العمل نحو نجاح المؤتمر القادم فى دبى.

معالجة الأشجار المصابة بكورنيش النيل والأحياء السكنية والشوارع والميادين في أسوان

القرار التاريخى

ولفت المحافظ إلى أن القرار التاريخى بإنشاء صندوق الإستجابة للخسائر والأضرار يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المناخية ، وتخفيف آثار تغير المناخ على الدول النامية ، مع تعزيز التنمية المستدامة فى هذه الدول ، كما إنه يعكس إلتزام المجتمع الدولى بمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار هذا التحدي العالمى. 

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية هذا الإجتماع الذى يعد فرصة مناسبة للتعرف عن قرب عن التحديات التى تواجه عدد من الدول النامية والتى ترتبط وتتأثر بتغير المناخ ، بالإضافة إلى دوره الفعال فى تسريع عملية إنشاء الترتيبات التمويلية اللازمة للدول المتضررة وتحديد آليات إستخدام الموارد المالية. 

 

جهود

وأوضح أشرف عطية بأن أسوان هى مدينة السد العالى الذى يعزز من الأمن المائى لمصر ، كما أنها تتمتع بتنوع فريد لمصادر الطاقة المتجددة تم إستغلالها فى إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية ببنبان بطاقة 1460 ميجاوات ، بجانب التوسع فى إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية بفارس بطاقة 500 ميجاوات لتكون فارس أول قرية نموذجية خضراء وخالية من ملوثات الكربون. 

وأضاف عطية إلى أن محافظة أسوان تعد من أكثر المحافظات المصرية تأثراً بتغير المناخ حيث تعانى من إرتفاع درجات الحرارة وخاصة فى السنوات الأخيرة ، بجانب إنخفاض مستويات المياه الجوفية. 

وخلال الفعاليات دعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع المشاركين إلى العمل معاً بروح التعاون والتفاهم والإنفتاح من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تُلبى طموحات الدول الأطراف فى مواجهة آثار التغيرات المناخية ، وحماية مجتمعاتنا وإقتصاداتنا ، متمنياً الخروج بمخرجات ناجحة وتوصيات هامة تساهم فى تشكيل مستقبل أكثر إستدامة لنا جميعاً .

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