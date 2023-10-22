صالة حسن مصطفى جاهزة لاستضافة البطولة الدولية لناشئين وناشئات تنس الطاولة| صور

استعدت صالة حسن مصطفى لاستضافة منافسات البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر، على مجمع صالات حسن مصطفى.

ونسق مسئولو الصالة، مع الاتحاد المصري لتنس الطاولة، واللجنة المنظمة، لتجهيز الصالة التي تستضيف البطولة، والتي تبدأ مبارياتها غدًا.

وأكدت 23 دولة مشاركتها في البطولة مختلف دول العالم، بأكثر من 250 لاعبا ولاعبة في المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك في منافسات الفئات العمرية تحت 11 و13 ، 15، 17، 19 عاما.

ووفقا لبرنامج البطولة سيقام خلال الأيام الثلاثة الأولى 23 و 24 و 25 أكتوبر منافسات الناشئين، وفي اليوم التالي تبدأ منافسات الزوجي المختلط وتقام أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر منافسات الناشئات ثم منافسات الزوجي المختلط.

يذكر أن مجمع صالات حسن مصطفى استضاف في الفترة الماضية معسكر الاتحاد الدولي وشهد لأول مرة مشاركة منتخب الصين في معسكر مشترك مع منتخب مصر وبعض المنتخبات الإفريقية.

وتواجد في المعسكر 56 لاعبًا ولاعبة بواقع 20 لاعبًا مصريًا، و16 من الصين، و20 لاعبًا من بعض الدول الأفريقية.

كما سبق أن نجحت مصر في استضافة البطولة الدولية، العام الماضي، في صالة استاد القاهرة، والتي شهدت مشاركة كبيرة من مختلف الدول.

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