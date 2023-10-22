حرمان إسرائيل وأوكرانيا من الدعم.. سيناتور أمريكي بارز يرفض طلب بايدن للتمويل

قال السيناتور الأمريكي، تيم سكوت، وهو عضو جمهوري بارز في مجلس الشيوخ، والمرشح لرئاسة أمريكا عام 2024، إنه لا يدعم طلب التمويل الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك 14.3 مليار دولار كمساعدات طارئة لإسرائيل.

وأوضح سكوت، لقناة “إيه بي سي” الأمريكية: “أعتقد أن الاستفادة من التحديات في الحرب مع إسرائيل للحصول على مزيد من المساعدة لأوكرانيا عند هذا المستوى البالغ 60 مليار دولار؛ هو أمر أكثر من اللازم”.

وتشير التصريحات إلي وجود صعوبات في المستقبل بالنسبة لـ بايدن الذي كان يأمل في الربط بين أوكرانيا وإسرائيل سياسيا؛ من أجل الالتفاف على الشكوك المتزايدة في واشنطن بشأن تمويلها لدفاعات كييف ضد روسيا.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.