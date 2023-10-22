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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من قوات الاحتلال الإسرائيلى بشأن اجتياحها البري لغزة

صدى البلد

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين، إن إسرائيل قررت دعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق الرهائن ما قد يؤخر العملية البرية بغزة.

وأكدت “بلومبرج” اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن شكل العملية البرية قد يتغير إذا أدت دبلوماسية الرهائن إلى إبقاء إسرائيل في وضع حرج.

وأضافت أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها  لن تنتظر طويلا لبدء العملية البرية في غزة.

تضغط الحكومة الأمريكية على إسرائيل لتأخير غزوها الوشيك لغزة للسماح بالإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين لدى حماس وتدفق المساعدات إلى غزة، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات.

ويشير إطلاق سراح أمريكيين اثنين احتجزتهما حماس يوم الجمعة إلى احتمال إطلاق سراح أكثر من نحو 200 يعتقد أن الحركة المسلحة اختطفتهم بعد هجماتها قبل أسبوعين.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات: 'ضغطت الإدارة الأمريكية على القيادة الإسرائيلية للتأخير بسبب التقدم المحرز على جبهة الرهائن'، والحاجة إلى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة.

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت عما إذا كان يشجع إسرائيل على تأخير الغزو، أجاب: 'أنا أتحدث مع الإسرائيليين'.

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