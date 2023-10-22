عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات استفزازية من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الهجوم البري علي قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الهجوم البري المتوقع في قطاع غزة يجب أن يكون المناورة البرية الأخيرة في غزة، لأن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” لن يكون لها وجود بعده، علي حد تعبيره.

وفي محادثة مع غرفة العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي، قال جالانت، إن “العملية العسكرية للقضاء على حماس قد تستغرق شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أشهر.. لكن في النهاية، لن تكون هناك حماس”.

وأضاف: “يجب أن تكون هذه المناورة البرية الأخيرة في غزة، لسبب بسيط هو أنه بعدها لن تكون هناك حماس.. قبل أن تلتقي حماس بقوات المدرعات والمشاة، ستواجه قنابل سلاح الجو”.

وتابع: “لدي انطباع أنكم تعرفون كيفية القيام بذلك بطريقة فتاكة ودقيقة وعالية الجودة للغاية، كما ثبت حتى الآن”.

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
 

حرمان إسرائيل وأوكرانيا من الدعم.. سيناتور أمريكي بارز يرفض طلب بايدن للتمويل

عار أبدي لا يمحى.. رئيس الشيشان يعلق على جرائم إسرائيل في غزة

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

حماس قطاع غزة الهجوم البري وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

قرار عاجل من قوات الاحتلال الإسرائيلى بشأن اجتياحها البري لغزة

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

موضوعات متعلقة

رشقات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة حتسريم الجوية الإسرائيلية وبئر السبع

جنرال أمريكي : جيشنا منهك .. ولا يستطيع المشاركة في صراع مسلح واحد

هروب قوات الاحتلال .. المقاومة الفلسطينية تكشف تفاصيل فشل الهجوم البري في غزة

حقيقة تدخل روسيا .. بيان عاجل من إيطاليا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

جنرال أمريكي: حلف الناتو لن ينجو من أزمته الحالية

أمريكا تصدر أوامر بالإخلاء لبعض دبلوماسييها في العراق

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

تسريب رقم المحمول الشخصي لرئيس وزراء بريطانيا على الإنترنت

ترشيحاتنا

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن بدء الهجوم البري على قطاع غزة

شاهد .. استقبال مبهر من مسئولي الفيفا والكاف لرئيس بعثة الأهلي بتنزانيا

شكري يبحث مع نظيرته الهولندية سبل إنهاء التصعيد بغزة والبناء على قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلاها وأسراها جراء طوفان الأقصي

عاجل|عبدالرحمن سامح يحصد فضية سباق 50 متر فراشة بكأس العالم للسباحة بالمجر

تهديد بالخمسة| صن داونز يبعث رسالة رُعب للأهلي .. ماذا حدث ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد بالخمسة| صن داونز يبعث رسالة رُعب للأهلي .. ماذا حدث ؟

9 أكتوبر كانت بداية الجحيم..فلسطينية تكتب 6 رسائل تصف أوضاع غزة إلى العالم

احذر.. الأعراض الصامتة لسرطان الثدى

تعرف على فوائد البطاطاالمسلوقة للمعدة

فيديو

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

الإعصار تيج يزداد قوة وسط توقعات بالفيضان.. سلطنة عُمان واليمن ضمن دائرة التأثير «فيديوجراف»

قمة القاهرة للسلام .. كيف أنهى السيسي أحلام إسـ.را.ئـ.يل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ