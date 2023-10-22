إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلاها وأسراها جراء طوفان الأقصي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجري، اليوم الأحد، إن 300 جندي من جيش الاحتلال لقوا حتفهم، مؤكدا وجود 212 اسير لدي المقاومة الفلسطينية.

وأوضح هاجري، أن “استعادة الاسري الإسرائيليين أولوية لنا وجميع خياراتنا حاضرة”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “سنقضي على حماس وسندمر بنيتها التحتية العسكرية”.

ولفت إلي أن “الجيش دمر عددا من خلايا حزب الله على الحدود مع لبنان”.

وأكد هاجري: “مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين إثر استهداف قوة غربي قطاع غزة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.



ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.