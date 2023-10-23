عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: هنخصص دخل مباراة سيمبا لفلسطين

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل جديدة عن نيه النادي الأهلي تخصيص دخل مباراة سيمبا لفلسطين.



وأضاف طارق قنديل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن النادي الأهلي قدم طلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لإستاد القاهرة في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء في الدوري الأفريقي لكرة القدم.



وتابع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الأهلي لعب بالأسود حدادا وهنخصص دخل مباراة سيمبا لفلسطين.

