الصحة الفلسطينية: 70% من حجم الإصابات والشهداء أطفال ومسنين

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي أرتكب 574 مجزرة خلال 16 يوما فقط، وقع على أثرها مايقارب من 3600 شهيد، ومازال هناك أضعاف هذا الرقم تحت الأنقاض، وجاري البحث عنهم.

وأضاف “أشرف القدرة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي غم سي”، أن الوزارة رصدت خلال الاحداث الأخيرة وصول 4651 شهيدا، من 1873 طفلا و1100 سيدة حتى اللحظة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 14 ألف ونصف مواطن من أهالي قطاع غزة.

واسترسل: أن 70% من حجم الإصابات والشهداء هم أطفال والنساء والمسنين، ومازلنا نتلقي بلاغات عن مفقودين تحت الأنقاض، يصل عددهم إلى 1450 بلاغ، من بينهم 800 بلاغ لأطفال.

وشدد على أن الاحتلال يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني، وما يحدث الآن لا يقارن بالحروب التي مرت من قبل على قطاع غزة.