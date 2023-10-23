اللواء عمر عز الدين:فيلم الطريق إلى إيلات كان له رد فعل مميز

قدم برنامج “واحد من الناس” حلقة خاصة عن حرب أكتوبر، للحديث عن تفاصيل الحرب، بحضور أبطال العملية المدمرة إيلات والمخرجة أنعام محمد على والفنان هاني كامل والفنان محمد عبد الجواد.

وقال اللواء عمر عز الدين، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنهم كانوا سعداء للغاية عن تصوير فيلم عن العملية المدمرة إيلات، وذلك لكي يعلم الجميع ما بذلته القوات المسلحة لحماية أرض سيناء.

واسترسل: المخرجة أنعام محمد كانت دقيقة للغاية في إخراج الفيلم، وكان للفيلم صدى كبير وواضح على المواطنين.



وأوضحت المخرجة أنعام محمد علي أنها أنهت الفيلم بصورة أبطال العملية المدمرة إيلات، متابعة:" الحصول لى الصورة لم يكن بالسهل وحاولت بكافة الطرق للحصول عليها".