أبطال عملية المدمرة إيلات يوجهون كلمة إلى أهالي غزة.. فيديو

قدم برنامج “واحد من الناس” حلقة خاصة عن حرب أكتوبر، للحديث عن تفاصيل الحرب، بحضور أبطال العملية المدمرة إيلات والمخرجة أنعام محمد على والفنان هاني كامل والفنان محمد عبد الجواد.



ووجه أبطال العملية المدمرة إيلات رسالة خاصة لأهالي قطاع غزة ، وقال اللواء نبيل عبد الوهاب أحد أبطال عملية إيلات: إن ما يحدث في غزة، نتاج طبيعي لتصرفات إسرائيل المتكررة منذ عام ٤٨، فهي ترغب في الحصول على ما تبقى من أرض فلسطين.



وأكمل اللواء عمر عز الدين: إسرائيل تسعى إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد ونحن نقف ضد هذا المشروع ولذلك يقومون بالضغط على أهالي فلسطين، من أجل تهجيرهم إلى سيناء، وإقامة مشروعهم، متابعا: الشعب المصري يرفض ما يحدث ويؤيد الرئيس السيسي والموقف.

واسترسل الفنان محمد عبد الجواد أحد أبطال فيلم الطريق إلى إيلات: إسرائيل تقوم بإبادة للشعب الفلسطيني، ولكن كل ما يحدث بوادر لزوال إسرائيل، وذلك مذكور في القرآن الكريم.

واختتمت المخرجة أنعام محمد على: "نعيش أزمة حقيقية ، فإسرائيل تتعامل مع اهالي غزة بوحشية وقسوة، متابعة: نحن نقف مع الرئيس والشعب يقف بجانب الرئيس السيسي ويؤيده بكل قوة

