سعد الدين الهلالي: الست ممكن تخلع جوزها أكثر من 3 مرات.. ويرجعوا تاني

أثار الدكتور سعد الدين الهلالي جدلًا واسعًا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر، بعدما تطرق إلى قضية فقهية تتعلق بالخلع.

الخلع ليس طلاق

وأوضح الهلالي أن الخلع في الفقه الإسلامي يُعد “فسخًا” وليس “طلاقًا”، مؤكدًا أنه لا يُحتسب ضمن عدد الطلقات، على عكس الطلاق المعروف الذي يرتبط بعدد محدد.

وأشار إلى أن هذا الرأي هو أحد الأقوال الفقهية المعتبرة، موضحًا أنه ورد عن الإمام الشافعي في مذهبه القديم، كما يأخذ به فقهاء من الحنابلة.

وأضاف أن الرجل إذا خالع زوجته، يمكنه الرجوع إليها مرة أخرى من خلال عقد زواج جديد، دون أن يُحسب ذلك من عدد الطلقات، لافتًا إلى أن الخلع لا يرتبط بعدد معين، وبالتالي يمكن أن يحدث أكثر من ثلاث مرات، مع إمكانية الرجوع بين الزوجين في كل مرة بعقد جديد.