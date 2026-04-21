محاكمة 8 متهمين في قضية خلية داعش النزهة.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، المرافعة في محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة بـ داعش النزهة، في القضية رقم 46 لسنة 2025، جنايات النزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، بغرض التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية.