جنون الاحتلال.. استشهاد 400 شخص في ليلة واحدة بـ قطاع غزة

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أكثر من 400 شهيد حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الأحد.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الليلة يشهد قطاع غزة أعنف قصف إسرائيلي على القطاع منذ بدء العدوان.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي أعطي مهلة لـ مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه قبل أن يقصفها.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا يطال محيط مستشفى القدس في غزة.

وعلى جانب آخر، أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن هناك قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.