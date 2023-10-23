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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول المساعدات.. بيان عاجل من 6 دول غربية بشأن الصراع في غزة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع كلا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

ووفقا للبيت الأبيض، أكد رؤساء الـ 6 دول في بيان مشترك، دعمهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي وحقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.

 

كما دعوا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، مرحبين بالإفراج عن الرهينتين وداعيين أيضا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين لدي حركة حماس. 

 

وأضاف البيان المشترك، أن الدول الـ 6 أعلنوا التزامهم بالتنسيق الوثيق فيما بينهم لدعم مواطنيهم في المنطقة، وخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

 

كما رحب قادة الـ 6 دول الغربية، بالإعلان عن وصول أولى القوافل الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، مؤكدين على مواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية. 

 

وأشار البيان إلى التزام الـ 6 دول "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا" بمواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع انتشار الصراع، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم.

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