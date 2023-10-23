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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محادثات مع مصر.. بيان عاجل من الصين بشأن الأوضاع في غزة

الصين
الصين

قال مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاى جون، اليوم الأثنين، إن الصين تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين عبر الأمم المتحدة والقنوات الثنائية لتخفيف الأزمة.

 

وأضاف مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط في تصريحات له، أن الصين مستعدة لتعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام وتنفيذ حل الدولتين، لافتا إلى أن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية وهناك خطر من تصاعد الصراع على نطاق أكبر.

وأشار جون إلى أنه قبل زيارته إلى الشرق الأوسط تحدث مع وزراء خارجية مصر والإمارات وفلسطين والسعودية والاحتلال الإسرائيلي والنرويج والممثلين الخاصين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد على أن الصين ستواصل الحفاظ على اتصالات وثيقة مع جميع أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك الدول العربية لإناء الأزمة في غزة.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4561 وأكثر من 14245 مصابا.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء ما لا يقل عن 13 شهيدا.

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