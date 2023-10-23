أستاذ قانون دولي: مهاجمة الاحتلال دور العبادة والمستشفيات في غزة جرائم حرب

أكدت الدكتورة غادة حلمي أستاذ القانون الدولي، أن مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي دور العبادة والمستشفيات في قطاع غزة يعد جرائم حرب واضحة للغاية، مضيفةً أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لهذه التداعيات.

قمة القاهرة للسلام كانت رائعة للغاية

وأضافت غادة حلمي خلال لقائها مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن قمة القاهرة للسلام كانت رائعة للغاية و تم تنسيقها في وقت قصير.



وتابعت:"على مدار الـ80 عاماً الدولة المصرية تقف بقوة وراء القضية الفلسطينية، وصولاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.