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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون دولي: مهاجمة الاحتلال دور العبادة والمستشفيات في غزة جرائم حرب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكدت الدكتورة غادة حلمي أستاذ القانون الدولي، أن مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي دور العبادة والمستشفيات في قطاع غزة يعد جرائم حرب واضحة للغاية، مضيفةً أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لهذه التداعيات.

قمة القاهرة للسلام كانت رائعة للغاية 

وأضافت غادة حلمي خلال لقائها مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن قمة القاهرة للسلام كانت رائعة للغاية و تم تنسيقها في وقت قصير.


وتابعت:"على مدار الـ80 عاماً الدولة المصرية تقف بقوة وراء القضية الفلسطينية، وصولاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جرائم حرب المستشفيات دور العبادة القضية الفلسطينية الدولة المصرية غادة حلمي

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