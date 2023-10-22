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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب الأول لرئيس"النواب" الأردني: العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة جرائم حرب |فيديو

غزة
غزة

قال عبدالرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أننا نطالب بوقف الحرب الدموية غير الإنسانية على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

وأضاف«المعايعة» فى تصريحات خاصة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تنسيق كامل بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف التصعيد ضد غزة.

 العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى لمستوى جرائم الحرب

وتابع أننا نرفض تهجير سكان قطاع غزة لأن ذلك يعني تدمير القضية الفلسطينية، ونقوم بتوجيه مساعدات وتبرعات مالية من الأردن للأشقاء في قطاع غزة، وأن الأردن بكل قطاعاته جهز قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وتم إرسالها لمنفذ رفح لإدخالها لغزة.

وأكد أن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى لمستوى جرائم الحرب، وأن إسرائيل تواصل ارتكاب «مجازر» في قطاع غزة.. ويجب التصدي لذلك.

 

الحرب المساعدات الانسانية قطاع غزة غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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