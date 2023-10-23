فلسطين واحدة.. محمد سعيد شيكا حارس فاركو يعلن تضامنه مع غزة

تضامن محمد سعيد شيكا، حارس مرمى فاركو مع القضية الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.

وكتب محمد شيكا :"فلسطين واحده من مطلع التاريخ حتي يومنا ".

وحقق فاركو فوزا ثمينا على الاسماعيلى بهدف نظيف فى المباراة التي أقيمت بينهما بالاسبوع الرابع لبطولة الدوريالممتاز لكرة القدم .

وأحرز هدف المباراة الوحيد الجزائري رزقى حمرودي لاعب فاركو فى الدقيقة 92 من عمر المباراة من تسديدة قوية .

ويعتبر فوز فاركو هو الأول له هذا الموسم ليصل الى 4 نقاط فى المركز الـ 13 .. كما أنها المباراة الأولى لخالد جلال فىالقيادة الفنية لنادي فاركو .

وتوقف رصيد الاسماعيلى عند 3 نقاط فى المركز الـ 14 فى ترتيب جدول الدوري .