إشغال طريق.. ضبط مالك معرض سيارات بدون ترخيص في القاهرة

ضبط رجال الأمن بالقاهرة مالك معرض سيارات يعمل بدون ترخيص ويقوم بإشغال الطريق عقب تداول منشور على موقع فيس بوك بالواقعة .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية بموقــع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " تضرر خلاله صاحب الحساب من مسئولــى معرض سيارات كائن بدائرة قســـم شرطة النزهـة بالقاهرة لإشغالهم جزء من الطريق أمام المعــــرض .

تم الإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين صحة الواقعة ، وقيام مالك معرض للسيارات مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بإرتكاب مخالفة إدارة منشــــأة بدون ترخيــــــص وإشغال جزء من الطريق العام أمام المعرض ، وبمواجهته أيد ما سبق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.