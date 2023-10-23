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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إشغال طريق.. ضبط مالك معرض سيارات بدون ترخيص في القاهرة

معرض سيارات
معرض سيارات

ضبط رجال الأمن بالقاهرة مالك معرض سيارات يعمل بدون ترخيص ويقوم  بإشغال الطريق عقب تداول منشور على موقع فيس بوك بالواقعة .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية بموقــع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " تضرر خلاله صاحب الحساب من مسئولــى معرض سيارات كائن بدائرة قســـم شرطة النزهـة بالقاهرة لإشغالهم جزء من الطريق أمام المعــــرض .

تم الإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين صحة الواقعة ، وقيام مالك معرض للسيارات مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بإرتكاب مخالفة إدارة منشــــأة بدون ترخيــــــص وإشغال جزء من الطريق العام أمام المعرض ، وبمواجهته أيد ما سبق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

معرض سيارات اداره منشاه بدون ترخيص القاهرة الطريق العام فيس بوك مدينة نصر وزارة الداخلية

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