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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء تشغيلها العام المقبل.. محطات الطاقة الشمسية بأسوان تستهدف توظيف 2000 عامل

صدى البلد

تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان ،  استعدادات شركات الطاقة الشمسية بفارس للبدء في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقرية فارس من خلال عدد من الزيارات الميدانية لهذه المحطات تستهدف التأكد من صحة إلاجراءات والأوضاع القانونية لهذه الشركات وعدم مخالفتها لمواد قانون العمل رقم  12  لسنة 2003  وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المواقع  والتزام هذه الشركات بادراج العمالة في مراحل المشروع المختلفة سواء الإنشائية او التشغيل او الصيانة من ابناء قرية فارس بكوم امبو ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة .  

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين في مختلف القطاعات ، وحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى وشمولهم ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية التى توفرها الوزارة والمديريات لحماية ورعاية تلك الفئة .

 

واوضح فوزي صابر مدير المديرية  ، أن هناك خطة عمل لمتابعة سير العمل بمحطات الطاقة بفارس بدأت بالفعل  من الاستعدادات ثم التشغيل المؤقت وصولاً للتعيين بهذه المحطات والحفاظ علي حقوق العاملين بهذه المحطات وخلق بيئة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل لضمان سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت واستقرار أوضاع العمالة بها ، منوهاً إلى انه مع بدء العمل في المرحلة الإنشائية تستهدف المديرية حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وادراجها ضمن قواعد بيانات العمالة المسجلة والحاصلة علي كارنية الرعاية الاجتماعية والصحية وذلك لمساعدة هذه الفئة على تحمل أعباء المعيشة .  

واضاف ان دور المديرية لا يقتصر عند هذا الحد بل تقوم بدور مهم فى إعداد وتأهيل وتدريب هذه العمالة فنياً قبل العمل بهذه المحطات بما يضمن جودة العمل وتقليل الخسائر المحتمل حدوثها والتي تنشأ من ضعف وقلة الخبرات العملية والفنية ويتم تدريب العمالة بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير خدمة تدريبية متميزة تخدم مختلف مراحل العمل بهذه المحطات.

وأضاف مدير المديرية ، أن محطة فارس هي ثاني اكبر محطة طاقة شمسية بالشرق الأوسط بعد محطة ببنان للطاقة الشمسية وهي مقامة علي مساحة 10 آلاف متر مربع بالظهير الصحراوي بمركز كوم امبو بأسوان ، وتعد محافظة اسوان من المحافظات الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة . ومن المنتظر تشغيل هذه المحطات مع سبتمبر 2024 والمشروع يستهدف تشغيل 2000 عامل في مراحل المشروع المختلفة بما يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة تتمثل في توفير سبل الاعاشة و الوجبات و توفير المواصلات ، وتعد مثل هذه المشروعات القومية انطلاقة تنموية بجنوب مصر تعمل علي تحسين الأحوال الاقتصادية لقاطني هذه المناطق علاوة علي انها مشروعات بيئية ناجحة تتوافق مع معايير الحفاظ علي البيئة ومقاومة التغيرات المناخية التي تسببت في حدوث خسائر بشرية ومادية في معظم دول العالم.

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