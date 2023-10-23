ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة في أسوان

نستعرض عبر موقع " صدى البلد " أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "مقطورة" بطريق أسوان الغربى اليوم الاثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من أحمد . ع . ع 38 سنة، والذى أصيب باشتباه بكسر في القدمين ، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وأيضاً إصابة أحمد . ر 28 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليمنى ، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وكذا أحمد . ج 38 سنة ، والذى أصيب باشتباه بكسر بالقدم اليسرى وكسر بالفخذ الأيمن، وياسر . أ 47 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود . ح 35 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، وعمار . ى 23 سنة، والذى أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

حادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل "مقطورة بطريق أسوان الغربي، صباح اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .