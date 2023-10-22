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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية بنصر النوبة

نعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ، وأمين صندوق تحيا مصر، والذي يعد رمزا من رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الراحل وللقوات المسلحة، وداعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه و أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وأكد محافظ أسوان على الدور الوطني الذى قام به اللواء محمد أمين كأمين لصندوق تحيا مصر، والذى نفذ- بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- 14 مشروعا كبيرا على أرض المحافظة تم إنهاؤها بنسبة 100٪، وستسهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، بتكلفة تقديرية تجاوزت المليار جنيه. 

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تحيا مصر 

وأوضح المحافظ بأنه يأتي على رأس هذه المشروعات المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، بجانب إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوي بطاقة 41 ماكينة غسيل كلوى ، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة ، فضلاً عن تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بـ 9 قرى أخرى. 

وأضاف أشرف عطية بأن مشروعات تحيا مصر تضم أيضا مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة ، وكذا مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة. 

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جهود 

وواصل حديثه: وكذا مشروعي توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن توصيل المرافق الداخلية واللاند سكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو ، علاوة على تطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم الانتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ 3 مشروعات أخرى وهى عدد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادي النقرة بمركز نصر النوبة ، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال ، وكذا  استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوي بنصر النوبة .

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