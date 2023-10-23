كارثة صحية تنتظر الأطفال حديثي الولادة في غزة

قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مدير مستشفى الأقصى بغزة، إن تضاؤل ​​إمدادات الوقود عرض حياة 130 منالأطفال حديثي الولادة بالحاضنات للخطر.

ويعاني قطاع غزة من أسوأ أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحصار والهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر، الذيأدى إلى مقتل أكثر من 4385 فلسطينيًا، بينهم 1700 طفل، وإصابة وتشريد الآلاف.

وتعاني المستشفيات والمرافق الصحية من نقص حاد في المستلزمات والأدوية والمعدات والأكسجين، بالإضافة إلى انقطاعمتكرر للكهرباء، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين أكثر من 1100 مريض بالفشل الكلوي في غزة، يتلقى 450 منهم العلاج فيمستشفى الشفاء، محذرة من ان الوضع الصحي كارثي.