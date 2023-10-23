عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة صحية تنتظر الأطفال حديثي الولادة في غزة

صدى البلد

قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مدير مستشفى الأقصى بغزة، إن تضاؤل ​​إمدادات الوقود عرض حياة 130 منالأطفال حديثي الولادة بالحاضنات للخطر.

ويعاني قطاع غزة من أسوأ أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحصار والهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر، الذيأدى إلى مقتل أكثر من 4385 فلسطينيًا، بينهم 1700 طفل، وإصابة وتشريد الآلاف.

وتعاني المستشفيات والمرافق الصحية من نقص حاد في المستلزمات والأدوية والمعدات والأكسجين، بالإضافة إلى انقطاعمتكرر للكهرباء، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين أكثر من 1100 مريض بالفشل الكلوي في غزة، يتلقى 450 منهم العلاج فيمستشفى الشفاء، محذرة من ان الوضع الصحي كارثي. 

أطفال حديثي الولادة الأطفال حديثى الولادة أسوأ أزمة إنسانية إسرائيل الصحة الفلسطينية قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال اقتحام غزة

كوريا الشمالية: سياسات واشنطن تضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

سيدات بس| نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية ممارسة الفاحشة

اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية لطلاب الإبتدائية بداية من العام القادم

ترشيحاتنا

وكيل أحمد أبو الفتوح يزف بشرى لعشاق الزمالك

أيمن عبدالمجيد: على اتحاد الصحفيين العرب تبني استراتيجية إعلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني

طلب عاجل من الصحة العالمية لـ إسرائيل بشأن أوامر إخلاء المستشفيات

نقيب الصحفيين يعلن بدء تلقي التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني

وفاء الأطفال.. تلاميذ مدرسة إبتدائية ينظمون ممرا شرفيا للمدير لبلوغه سن المعاش

أوروبا تبحث مطالبة الاحتلال بهدنة إنسانية في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

بملابس الهلال الأحمر.. شاهد أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقلوبة اللحم

بوسي شلبي تثير الجدل بفستان غريب.. شاهد

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ