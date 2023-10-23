أنا لا أدعم فلسطين.. فيديو بترجمة مضللة يثير الغضب من محمد صلاح

عاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لتصدر قائمة الأكثر بحثا ورواجا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من جديد خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو جديد يتحدث من خلاله عن فلسطين، وموقفه من القضية الفلسطينية، في واحد من القضايا التي ينتظر الكثيرين معرفة موقف النجم المصري منها.

محمد صلاح يعود للصورة من جديد

وكان محمد صلاح قد تعرض لانتقادات لاذعة طيلة الفترة الماضية بسبب عدم دعمه للقضية الفلسطينية، حتى قام بطرح مقطع فيديو يطالب من خلاله بإيقاف كل ما يحدث داخل غزة في الفترة الأخيرة، وأنه يجب التراجع عما يحدث تجاه المدنيين، والذين كان له انتشارا واسعا في مجتمعات الغرب.

ورصدت قناة العربية، مقطع فيديو جديد لـ محمد صلاح متداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى انتشار جدلًا واسعا من خلال المواطنين حول فخر العرب، حيث ظهر محمد صلاح من خلال هذا الفيديو يتحدث من خلال اللغة الإنجليزية، ظهرت معه ترجمة مضللة صدقها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت القناة، أن نص الفيديو المترجم الذي تم طرحه على فيديو محمد صلاح: "أنا لا أدعم فلسطين، أنا لا أهتم إلا بكرة القدم فقط"، ألا أنه بفحص الفيديو الأصلي تبين أن صلاح لم يتحدث عن فلسطين نهائيا، وأن الترجمة غير صحيحة ومضللة للمشاهدين.

وأشار تقرير القناة، إلى أن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يعود لـ 2017 بعد أول مباراة لـ محمد صلاح مع نادي ليفربول والذي جاء فيها تصريحاته كالآتي: "صراحة لقد كنت سعيدا جدا حتى اللحظة الأخيرة هذه هي رياضة كرة القدم، وهذه المباراة الأولى لنا، يجب أن نستمر في التطلع إلى الأمام".

وواصل التقرير أن محمد صلاح على مدار الفيديو على الرغم من أنه قديم لم يذكر اسم فلسطين على الإطلاق، ويأتي الفيديو بالتزامن مع الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الأحداث في غزة وفي القضية الفلسطينية بصورة واضحة ولافتة للنظر للعالم أجمع.