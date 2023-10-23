لا تنتظر إلا شعلة بسيطة.. أمريكا على بعد خطوات من حرب أوسطية ثالثة

قال مسؤولون كبار إن الولايات المتحدة تستعد للتورط في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بين إسرائيل إذا تصاعد الصراع بدخول أطراف إقليمية عبر استهداف عمدا أفرادا أمريكيين، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يوم الأحد إن الولايات المتحدة تتوقع أن يبحث وكلاء إيران عن فرص لتصعيد الحرب مع إسرائيل ، وأكدا أن إدارة بايدن مستعدة للرد وفقًا لذلك إذا أصبح المدنيون أو القوات المسلحة الأمريكية أهدافًا .

وقال بلينكن "هذا ليس ما نريده، وليس ما نبحث عنه. لا نريد التصعيد". وأضاف: "لا نريد أن نرى قواتنا أو أفرادنا يتعرضون لإطلاق النار. لكن إذا حدث ذلك، فنحن مستعدون لذلك".

وأضاف أوستن: "ما نراه هو احتمال حدوث تصعيد كبير للهجمات على قواتنا وشعبنا في جميع أنحاء المنطقة. سنفعل ما هو ضروري للتأكد من أن قواتنا محمية وأن لدينا القدرة على الرد".

وأكد أن الولايات المتحدة لها الحق في الدفاع عن نفسها، واردف: "لن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب.

وتابع أوستن أيضًا إن الولايات المتحدة ستواصل زيادة وجودها في المنطقة "لإرسال رسالة أخرى إلى الذين يسعون إلى توسيع هذا الصراع".

واكمل: "إذا كانت أي مجموعة أو أي دولة تتطلع إلى توسيع هذا الصراع والاستفادة من هذا الوضع المؤسف للغاية الذي نراه، فنصيحتنا هي ألا تفعل ذلك".

أضاف: "نحن نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب".

أصدر المسؤولون الأمريكيون رفيعو المستوى هذا التحذير قبل الغزو البري الإسرائيلي المتوقع لغزة.

كما أشار بلينكن، الذي أمضى عدة أيام في اجتماع مع زعماء إقليميين في الشرق الأوسط، إلى أن هناك "احتمال تصعيد" بينما أوضح أنه لا أحد يريد رؤية إسرائيل مجبرة على الرد على الأعمال العدائية على جبهة ثانية أو ثالثة أثناء قتالها لحماس.

وذكر مراقبون أن الأمر قد يشتعل أكثر في الأيام المقبلة لكن إلى الآن تتعامل كافة الأطراف بحذر لأن الحرب لا تنتظر إلا شعلة بسيطة.