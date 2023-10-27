عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية وسيول على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت الموافق 28 أكتوبر، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

أمطار متوسطة ورعدية تصل إلى سيول على بعض المناطق

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل إلى سيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 غطاء سحابي يؤثر علي معظم أنحاء البلاد

ونوهت الأرصاد إلى ظهور غطاء سحابي يؤثر علي معظم أنحاء البلاد يعمل علي حجب أشعة الشمس نسبيًا ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس، كما تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة علي مدينتي حلايب وشلاتين تمتد إلي أقصي جنوب البلاد تكون خفيفة الشدة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وفق بيان الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 22
العاصمة الإدارية 32 21
6 أكتوبر 31 21
بنهــــا 31 22
دمنهور 30 21
وادي النطرون 30 21
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 30 21
الزقازيق 31 22
شبين الكوم 31 22
طنطا 30 21
دمياط 29 22
بورسعيد 29 22
الإسماعيلية 33 22
السويس 33 23
العريش 29 22
رفح 29 21
رأس سدر 33 22
نخل 31 16
كاترين 25 15
الطور 32 21
طابا 31 23
شرم الشيخ 35 24
الإسكندرية 29 21
العلمين الجديدة 29 21
مطروح 28 18
السلوم 28 18
سيوة 31 17
رأس غارب 34 22
الغردقة 35 24
سفاجا 34 24
مرسى علم 35 24
شلاتين 33 24
حلايب 31 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 31 24
الفيوم 34 20
بني سويف 34 19
المنيا 34 19
أسيوط 35 18
سوهاج 36 20
قنا 37 24
الأقصر 38 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 38 21
أبوسمبل 38 24

 

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة سيول امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديو

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة

الرئيس السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين

العالم ينتفض لنصرة غزة..مظاهرات ليلية في عدة دول ضد العدوان الاسرائيلي|شاهد

حكاية فيلا أبو رواش والحفلات الصاخبة.. حقيقة مقتل شاب واختطاف آخرين| تفاصيل

غارات إسرائيلية على محيطي مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي في غزة

أخبار التعليم| هتخسروا درجات.. تحذير عاجل لطلاب المدارس من الغياب خلال امتحانات أكتوبر.. خسوف جزئي للقمر يشاهد في مصر غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

أبناء النجوم حديث السوشيال ميديا| ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها زيرو.. وابنة رانيا يوسف داخل الكنيسة

رقم قياسي جديد|رسالة من حارس البرازيل لـ صلاح.. وكلوب يحسم قرار رحيله

بإطلالة محتشمة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

بسبب دعم الفلـ.سطـينيين .. بيلا حديد تتلقى تـ.هديـ.دات بالـ.قتـ.ل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ