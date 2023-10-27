أمطار رعدية وسيول على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت الموافق 28 أكتوبر، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار متوسطة ورعدية تصل إلى سيول على بعض المناطق

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل إلى سيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

غطاء سحابي يؤثر علي معظم أنحاء البلاد

ونوهت الأرصاد إلى ظهور غطاء سحابي يؤثر علي معظم أنحاء البلاد يعمل علي حجب أشعة الشمس نسبيًا ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس، كما تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة علي مدينتي حلايب وشلاتين تمتد إلي أقصي جنوب البلاد تكون خفيفة الشدة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وفق بيان الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 31 22

طنطا 30 21

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 29 22

رفح 29 21

رأس سدر 33 22

نخل 31 16

كاترين 25 15

الطور 32 21

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 28 18

السلوم 28 18

سيوة 31 17

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 24

سفاجا 34 24

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 24

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 34 20

بني سويف 34 19

المنيا 34 19

أسيوط 35 18

سوهاج 36 20

قنا 37 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 38 21

أبوسمبل 38 24