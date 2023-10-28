طريقة عمل الدجاج الكرسبى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الدجاج الكرسبي …



طريقة عمل الدجاج الكرسبي …

المقادير

صدر دجاج

الصلصة ٢كوب طحين

بيضة

ملعقة كمون

ملعقة زنجبيل

ملعقة فلفل احمر

ملعقة زعتر

ملعقة شطة

ملعقة ملح

مكعب ماجي

٢ كوب ماء

عصرة ليمون

خليط القرمشة

١ كوب طحين ملعقة زنجبيل ملعقة كمون ملعقة زعتر ملعقة فلفل احمر ملعقة ملح

الطريقة..

نقطع الدجاج شرائج كبيرة ونخلط المواد جميعها بحيث يصير الخليط مثل خليط الكيك ونضع فيه الدجاج ويترك ساعة من بعد ذلك نخرجة من الصلصة مباشر يوضع في الخليط الجاف (القرمشة) ونقلي بزيت غزير والف عافيه