ربنا يوفقك.. الرئيس السيسي يعلن دعمه لشركة تصدير موالح| فيديو

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حديث مسئول شركة “مابكو” لتصدير الموالح ضمن مبادرة “ابدأ”، قائلا: "لو عاوز تعمل محطة اتنين تلاتة مستعدين نساعد".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عاوزين التصدير يوصل لـ 100 ألف و200 ألف.. ربنا يوفقك".

وعرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية.

ويركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية.