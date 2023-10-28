‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها.

فقد تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، والآخر يحمل جنسية إحدى الدول، لقيامهما بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب سحب السيارة باستخدام سيارة ملك أحدهما.

تم ضبط السيارتين وضبط بحوزتهما “فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار – مصوغات ذهبية”، وأرشدا عن عملائهما "سيئي النية"، وهم 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

وكذا ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لارتكابه واقعة سرقة 3 هواتف محمولة بأسلوب "التسلق" من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة شبرا، وبإرشاده تم ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله (مدير محل هواتف محمولة).

وضبط عاملي جمع قمامة بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما “غطاء بلوعة صرف صحى – باب حديدى لأحد العقارات”، واعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من مدخل العقارات بأسلوب الخلع، وارتكابهما واقعتي سرقة بذات الأسلوب وبيعها لعملائهما "مالك مخزن وتاجر خردة "سيئى النية"، تم ضبطهما وبحوزتهما “ميزان - باب حديد”.

كما تم ضبط عاطلين، يحملان جنسية إحدى الدول، بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما سلاح أبيض "خنجر" حال قيامهما بسرقة “مبلغ مالى – هاتف محمول” من أحد الأشخاص بالإكراه حال سيره بدائرة القسم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.