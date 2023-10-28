وكيل شباب البحر الأحمر يشارك الفوج الثاني من المعسكرات الصيفية بالغردقة جولتهم الحرة

شارك وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، الفوج الثاني من المشاركين فى المعسكرات الصيفية بنادي الرياضات البحرية جولتهم بمتحف الأحياء المائية بمدينة الغردقة لمحافظتي بورسعيد والسويس ، المتميزين في الأنشطة التابعين لوزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء والذي يأتي ضمن خطة الإدارة المركزية لتنمية النشء، فيما تتضمن المعسكرات الصيفية، أنشطة ترفيهية وتثقيفية وترويحية، بحضور العاملين بالإدارة العامة لتنمية النشء.

وبدأت فعاليات اليوم ٢٧ أكتوبر بزيارة لمتحف الأحياء المائية.

جدير بالذكر أن المتحف الخاص بمعهد علوم البحار يضم كائنات بحرية محنطة منذ عشرات السنين واقترب منها المائة عام، والتى يعد مزارا سياحيا قديما لأهالى مدينة الغردقة، وكذلك قيمة بحثية يمكن الرجوع إليها فى الدراسات والأبحاث العلمية .

ويتبع المتحف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وأن متحف معهد علوم البحار توجد به صورة لأول فنى قام بعملية تحنيط الأسماك بالمعهد، حيث يظهر بالصورة رجل يرتدى عمامة وأمامه سمكة ضخمة ويقوم بعملية التحنيط لها، ويضم المتحف سمكة قرش الماكو الضخمة محنطة وكذلك قرش المنشار، والسلاحف المختلفة منها الترسة وعروسة البحر والدلافين المختلفة، كما يحتوى على العديد من الأسماك المحنطة من بيئة البحر الأحمر والمحيط الهندى وأهم الأنواع الموجودة هى عروس البحر والدلافين والقروش والسلاحف وغيرها من الأسماك.

كما يعد ضمن مكونات متحف معهد علوم البحار، كمية كبيرة جدا من الكائنات البحرية التى أغلبها تم تحنيطها منذ أكثر من 60 سنة، وأن المتحف يضم دلافين البحر الأحمر، ومنهم الدولفين الأكبر المسمى أبو سلامه والذى لا يوجد بكميات كبيرة بالبحر الأحمر .

وتضمنت فعاليات اليوم نشاط بحري بحمام السباحه بنادي الرياضات البحريه وجولة حرة لزيارة معالم الغردقة السياحية.

يأتى هذا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتوجيهات حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، وإشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب وتنفيذ مشرفي النشاط بالإدارة بقيادة فتحي خليل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء .