خبير علاقات دولية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق أهالي قطاع غزة

أكد خبير العلاقات الدولية أحمد سيد أحمد، إن الغرب يقف عاجزًا أمام جرائم وانتهاكات إسرائيل، مضيفًا أن إسرائيل تدعم من قبل بعض الدول من خلال تصدير صور مزيفه لشعبها.

قال أحمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" ما تقوم به إسرائيل في حق سكان قطاع غزة، ما هو إلا إبادة جماعية، وذلك بمباركة من الولايات المتحدة.خبير العلاقات الدولية.

أضاف أحمد سيد أحمد ، أن المجتمع الدولي، بدء يتحرك ضميره، ووصل الدعم للكيان الصهيوني، لأدنى مستوياته، وهذا قد يساهم في إنقلاب الطاولة عليهم في الأيام القادمة.

أشار إلى أن إسرائيل تستمر في التصعيد ضد فلسطين، بسبب حماية الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تنفيذ مخططها القديم وتصفية القضية الفلسطينية.



وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الجمعة، مداهمات مستهدفة داخل قطاع غزة، شملت ضربات جوية ومدفعية في منطقة الشجاعية، واستهدفت البنية التحتية لحركة المقاومة الفلسطينية.

