قبل مواجهة صن داونز.. مارسيل كولر: سنبذل أقصى ما لدينا

نشر نجم الأهلي السابق ماهر همام تصريحات مارسيل كولر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام: مارسيل كولر 🗣 سنبذل أقصى ما لدينا غداً لتحقيق نتيجة إيجابية ، هدفنا التتويج بالبطولة كما هي عادة الفريق عندما يشارك في أي بطولة 🦅✊🏻.

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، باستاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

‏وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏