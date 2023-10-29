ناقد رياضي: الأهلي سيحقق نتيجة إيجابية أمام صنداونز.. ويوضح سبب غياب إمام عاشور

أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أنه لدي شعور بأن الأهلي سيحقق نتيجة إيجابية أمام صنداونز اليوم، خاصة أن الفريق الجنوب الأفريقي هو المنافس الأساسي للأهلي في القارة الأفريقية، والمباريات بين الأهلي وصنداونز بها حماسة بدرجة كبيرة.

وقال محمد عصام، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “داليا أيمن”، إن الأهلي دائما معودنا أن أي هزيمة كبرة يستطيع طوي تلك الهزيمة بتحقيق الانتصار والفوز باللقب، مثلما حدث من خسارة صنداونز.

التواجد بالتشكيل الأساسي

وتابه الناقد الرياضي محمد عصام، أن النادي الأهلي لديه غيابات أهمها إمام عاشور للإصابة وليس للاستبعاد الفني كما أثير، وأحمد عبد القادر المستبعد لسبب فني لرغبته في التواجد بالتشكيل الأساسي.

