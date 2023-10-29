عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن ورشة عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية، وفي إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث المياه والرى عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تكيف قطاع المياه في مصر مع التغير المناخى”.


تأتى هذه الورشة ضمن ترتيبات وزارة الموارد المائية والرى لفاعليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

 

وذلك فى إطار حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية فى كل المحافل الإقليمية والدولية ونتيجة لإستمرار إنبعاث الغازات الدفيئة وزيادة الإحتباس الحرارى.

Jobs Education البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

الدوري الإفريقي.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

طاردها فى شيراتون .. صاحب محل سيارات ينهش جسد سيدة أجنبية

هجوم جديد.. استشهاد 20 عنصرًا من حماس خلال خروجهم من نفق بغزة

ترشيحاتنا

فلسطين قضيتنا الأولى.. الكويت: نحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

الدوري الأفريقي.. سيرينو وزواني يقودان هجوم صن داونز أمام الأهلي

وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المدرسة الرسمية الدولية

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تسلمه 10 شاحنات من مصر عبر معبر رفح

لدعمه فلسطين.. منظمة تطالب تيكتوكر أمريكي بدعم إسرائيل مقابل آلاف الدولارات| فيديو

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي NEXSAT-1 نوفمبر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تصريحات أردوغان|إسرائيل تسحب سفيرها وبعثاتها الدبلوماسية من تركيا.. ماذا قال؟

في اليوم العالمي للمرض.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف

سر الخلطة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون بيض

هجوم إسرائيلي على محمد رمضان| استفزهم بـ دور «مرعب» فشنوا حملة عليه

فيديو

تدهور حالته.. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

ليست عن الزلازل.. رسالة جديدة من العالم الهولندي.. فيديوجراف

الخطة ليست فلسطين فقط.. نتنياهو يوجه رسالة لمواطني إسرائيل المسلمين| فيديو

سيارات متفحمة وجثامين.. شاهد آثار حادث طريق إسكندرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ