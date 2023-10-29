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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: أثر الحوار الوطني انتقل بإيجابية على الحياة السياسية

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الحوار الوطني انعكس بشكل كبير على الحياة السياسية بمصر وانتقلنا من مرحلة التناحر للتشاور، وأصبح هناك أولويات لتنظيم وجهات النظر وكلاهما يهدف للأمن والتنمية للدولة.

الحوار الوطني

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن أثر الحوار الوطني انتقل بإيجابية على حراك الانتخابات الرئاسية على مستوى المجتمع المدني والأحزاب، وما يصاحبها من لقاءات لتنسيقية شباب الأحزاب، الأمر الذي تسبب في وحدة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية رغم اختلاف المرشحين.

وأكدت أنه أصبح هناك تلاحم للشعب المصري رغم اختلاف المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتماءاتهم السياسية.

وأشارت إلى أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، وأنه يوجد تحذير شديد من اتساع نطاق الصراع لأنه ليس في مصلحة المنطقة وهذا شعار يرفعه جميع المرشحين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمته الشديدة وصبره في تناول القضايا.

إكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية الحوار الوطني الشعب المصري

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