قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع.

المكونات:

عدد 4 من ثمرات الليمون.

عدد 10 من أوراق النعناع الطازجة.

كوبين من الماء.

نصف كوب من السكر.

عدد مكعبين من الثلج.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع المثلج:

يغسل الليمون جيداً بالماء ثم يقشر ويقسم إلى أنصاف وينزع منه البذور.



يوضع الليمون في الخلاط ثم يضاف إليه كلا من الماء والسكر والنعناع ومكعبات الثلج.



يخلط عصير الليمون في الخلاط ثم يصب في كاسات ويقدم مع تزيينه بوردة من وريقات النعناع أو شريحة من الليمون.