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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضد تصفية القضية الفلسطينية..أحمد المسلماني: موقف مصر واضح من الحرب في غزة..فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

انتقد الإعلامي أحمد المسلماني، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: "حرب غزة حرب قبيحة لا بطولة فيها".

 

وأضاف خلال برنامج "الطبعة الأولى" على قناة الحياة،: لا بطولة في حرب غزة لأن البطولة تكون عندما يكون جيش في مقابلة جيش، وأن يكون هناك درجة من توازن القوى، وأن يكون هناك مبررات لهذه الحرب بين جيشين نظاميين".

 

وتابع: "عندما يكون جيش لديه قدرات عسكرية مدعوم بأساطيل وحاملات طائرات غربية، ويقوم بكل ذلك أمام مدنيين عزل فهذه حرب بلا بطولة".

 

وأكمل: "موقف مصر واضح في هذه الحرب، أنها ضد تصفية القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي أكد أنه ضد تصفية القضية الفلسطينية وضد التهجير القسري للفلسطينيين".


 

احمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني قطاع غزة غزة القضية الفلسطينية

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