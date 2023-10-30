ضد تصفية القضية الفلسطينية..أحمد المسلماني: موقف مصر واضح من الحرب في غزة..فيديو

انتقد الإعلامي أحمد المسلماني، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: "حرب غزة حرب قبيحة لا بطولة فيها".

وأضاف خلال برنامج "الطبعة الأولى" على قناة الحياة،: لا بطولة في حرب غزة لأن البطولة تكون عندما يكون جيش في مقابلة جيش، وأن يكون هناك درجة من توازن القوى، وأن يكون هناك مبررات لهذه الحرب بين جيشين نظاميين".

وتابع: "عندما يكون جيش لديه قدرات عسكرية مدعوم بأساطيل وحاملات طائرات غربية، ويقوم بكل ذلك أمام مدنيين عزل فهذه حرب بلا بطولة".

وأكمل: "موقف مصر واضح في هذه الحرب، أنها ضد تصفية القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي أكد أنه ضد تصفية القضية الفلسطينية وضد التهجير القسري للفلسطينيين".



