عبد الله السعيد يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، اللاعب طارق حامد، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على إنستجرام.

وشارك صورة له عبر الإستوري، وعلق: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

من جانب آخر، فجر هاني زهران، محامي عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز الحالي، والأهلي السابق، مفاجأة مدوية بشأن الصراع الدائر بين كلا من النادي الأهلي واللاعب خلال الفترة الماضية، بعد العديد من الجولات القضائية بين كلا الطرفين خلال الفترة الماضية.

تطور جديد في قضية عبد الله السعيد

وقال "زهران"، خلال تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "العربية"، إنه في حالة عدم الانصياع من الأهلي لقرارات المحكمة الدولية وتنفيذ الحكم الصادر منها، يبحث فريق العمل إمكانية التصعيد من خلال الحجز على أرصدة النادي الأهلي، في تطور مفاجئ منه يقلب الموازين بمعنى الكلمة.

وشهدت قضية عبد الله السعيد مع الأهلي، تطور هام جدا، إذ كان النادي الأهلي قد حصل على حكم سابق بإلزام عبد الله السعيد بدفع 2 مليون دولار، وذلك من أجل مخالفة تعاقده مع المارد الأحمر وأهلي جدة السعودي، والانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز في ذلك التوقيت.

وقال محامي عبد الله السعيد في تصريحات لـ "العربية" إنه تم صدور الحكم من المحكمة الرياضية الدولية كان مفاده قبول الاستئناف المقدم من عبد الله السعيد ضد الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم وإلغاء الحكم الصادر ضده وما ترتب عليه من نتائج مختلفة، ورفض طلب التعويض الذي تقدم به عبد الله السعيد ضد النادي الأهلي، مع إتاحة رفع دعوى تعويض منفصلة للمطالبة بالأضرار الأدبية والمادية التي يتم إثباتها، فضلا عن إلزام النادي الأهلي بتحمل 70% من نفقات التحكيم ورسوم محكمة التحكيم الرياضي، إضافة إلى سداد 10 ألاف فرانك سويسري لعبد الله السعيد وأتعاب المحاماة.