ترامب: أنا أول رئيس أمريكي منذ 72 عامًا لم يبدأ حربًا

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه الرئيس الوحيد في البلاد منذ 72 عامًا الذي لم يبدأ حربًا، قائلا: "لا لم أبدأ حروبا، بل أنهيتها".

وجاءت كلمة ترامب ذلك خلال أحد التجمعات الانتخابية في ولاية آيوا، ضمن حملته الرئاسية لانتخابات 2024.

وقال ترامب: "تذكروا (وزيرة الخارجية السابقة) هيلاري كلينتون التي قالت: "سوف يتسبب في نشوب حرب.. سوف يسبب الحرب! انظروا إليه، الطريقة التي يتحدث بها، سوف يتسبب في حرب!".

وأضاف: "أنا قلت: لا، بالطريقة التي أتحدث بها، سأوقف الحروب. أنا الرئيس الوحيد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربًا. لا، لم نبدأ، بل أنهينا الحروب. لقد قضينا على داعش... لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق".

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، علق في وقت سابق، على الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، قائلًا إنه يقف "بنسبة 100 بالمئة إلى جانب إسرائيل".

جاء ذلك خلال اجتماع الائتلاف اليهودي للحزب الجمهوري، وهو منظمة مهمة ومؤثرة داخل الفصيل المحافظ.

وأضاف ترامب وسط تصفيق الحاضرين: "الولايات المتحدة الأمريكية ستقف إلى جانب إسرائيل بنسبة 100 بالمئة، دون تردد، دون شروط ودون اعتذار".