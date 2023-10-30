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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب الذكاء الاصطناعي| نهاية مأساوية لمراهقة بريطانية ووالدها يسرد التفاصيل

وفاة بريطانية بسبب
وفاة بريطانية بسبب الذكاء الاصطناعي ووالدها يسرد القصة

حذر والد تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يثير موجة جديدة مدمرة" من المحتوى المتطرف عبر الإنترنت الذي أدى إلى وفاة ابنته.

أكد والد التلميذة المنتحرة أن مخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى محتوى متطرف وحث الوزراء في بريطانيا على عدم التركيز فقط على الخطر الوجودي الذي يشكله على البشرية، ولكن أيضًا على النظر في "المخاطر الأكثر إلحاحًا والملموسة على سلامة الأطفال".

وابل من المواد الانتحارية

 

وتوصل تحقيق العام الماضي إلى أن مولي راسل البالغة من العمر 14 عامًا تعرضت لوابل من المواد الانتحارية وإيذاء النفس على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في انتحارها في عام 2017 حيث أنها كانت تعاني من الاكتئاب والأثار السلبية جراء المحتوى المتاح على الإنترنت. 

وقد أكد الطبيب الشرعي أندرو ووكر في استنتاجاته أن المحتويات التي شاهدتها الفتاة لم تكن آمنة وما كان ينبغي أن تكون متاحة لأي طفل على الإطلاق. وفقًا لما نقلته "نيويورك بوست".

الجميع أفضل حالًا بدوني

 

وأكد والدها أن ابنته تعرضت لمحتويات كثيرة تتحدث عن الاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار. وقد كتبت الفتاة تغريده على حسابها على موقع X (تويتر سابقًا) قبل وفاتها "الجميع أفضل حالًا بدوني.. أنا لا أنسجم في هذا العالم".

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، من المقرر أن يواجه عمالقة التكنولوجيا الآن عقوبات شديدة إذا استمروا في فشلهم في حماية المستخدمين من الأذى - وخاصة الأطفال. 

ويحذر الخبراء من أن الخطر الأكثر إلحاحًا يأتي من "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، وهي التكنولوجيا التي تقف وراء ChatGPT والتي تكون قادرة على توليد استجابات ومحتوى شبيه بالبشر لمطالبات بسيطة من المستخدمين.

وفاة أب لطفلين

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، في وقت سابق من هذا العام، زعمت أرملة أن برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أقنع زوجها بالانتحار.

ويقال إن البلجيكي، وهو أب لطفلين، رأى في الروبوت "صديقًا مقربًا" للمساعدة في التعامل مع صراعاته المتعلقة بالصحة العقلية، لكن العلاقة أصبحت سامة بشكل متزايد.

وفي محادثتهما الأخيرة، قال له برنامج الدردشة الآلي، المسمى "إليزا": "إذا كنت تريد أن تموت، فلماذا لم تفعل ذلك عاجلاً؟".

الذكاء الاصطناعي مخاطر الذكاء الاصطناعي البشرية الاطفال مولي راسل

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