4ص)) اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية قطار بنها

تنظر محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية الدائرة الثامنة، اليوم، محاكمة 35 متهما في قضية حادث انقلاب قطار بنها بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم حادث قطار بنها، والتي راح ضحيتها 25 شخصا وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار إلى جلسة الدور الأول من نوفمبر المقبل، للمرافعة، والتحفظ على جميع المتهمين وضبط وإحضار الآخرين.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية لمحكمة الجنايات، أن المتهمين الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، بأن عطلا إحدى وسائل الأمان «جهاز التحكم ATC»، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة 25 شخصًا، وإصابة 152 آخرين.



المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة للمتهم الأول يفيد باستلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث عشر ارتكب تزويرًا في محررين رسميين، وهما نموذجا 281 أ ميكانيكا، بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين توقيعات نسبها زورًا للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني والعشرون ارتكب تزويرًا في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت شهادة صلاحية مسير القطار عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرين وحتى الثلاثين بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.