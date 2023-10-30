عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يضم 9 شركات.. غرفة التكنولوجيا تشارك في المعرض السنوي الثانى للصناعة

فعاليات الملتقي
فعاليات الملتقي

استعرض المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT - راعي الصناعة الرقمية  - مشاركة الغرفة للعام الثاني بجناح في فعاليات "الملتقي والمعرض الدولي السنوي الثاني للصناعة" الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية  وافتتاح  الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دورته الثانية خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بجوار مسجد المشير-  التجمع الخامس  - القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس خالد إبراهيم إلى أن جناح الغرفة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويضم الجناح 9 شركات من مقدمي الحلول المختلفة للصناعات سواء برامج ERP أو التدريب ، التحول الرقمي للصناعات المختلفة وكذلك 13 شركة من الشركات الناشئة لقطاع تكنولوجيا التصنيع Industry 4.0 .

تم خلال المعرض بمشاركة وحضور المهندس / احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لإيتيدا والدكتور / خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الإعلان عن نتيجة ManuTech Challenge   
حيث حصدت شركة nfrti x المركز الاول للتحدي بتقديمها حلول تكنولوجية في مجال الصيانة التنبؤية predictive maintenance، كما حصلت شركة Industry run على المركز الثاني بتقديمها حلول في مجال رقمنه خطوط الانتاج، واخيرا حصل مشروع Autoinspecta على المركز الثالث حيث قدم حلول ابتكارية في مجال warehouse management   ومتابعة الحركة داخل المنشآت الصناعية

بعد افتتاح الرئيس لملتقى الصناعة.. "صدى البلد" يستطلع آراء الصناع في مبادرة "ابدأ": ستحقق طفرة اقتصادية كبري فى مصر

مصر تجمع كبار الصناع والمنتجين في حدث ضخم.. ماذا قال عنه الرئيس؟

جمعية الصناع المصريين: الرئيس السيسي يدعم المجتمع الاستثماري.. فيديو

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يطالب اتحاد الصناع والشركات بإنتاج مراوح تعمل بالشحن

والجدير بالذكر ان الغرفة اطلقتManuTech Challenge  بالتعاون مع برنامج أعمال مصر Business Egypt بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة شركة UNTAP technologies    كمنفذ بتقديم أكثر من 300 متقدم وبحضور أكثر من 46 فريق وأكثر من 200 مشارك ونحو 30 موجه ومرشد أعمال Mentor.

- يمثل Manutech Challenge  فرصة لرواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية واصحاب الأفكار الابتكارية لعرض حلول تكنولوجية فعالة لمشكلات صناعية قائمة لمجموعة من المصنعين المصريين والشركات المصرية حيث تمت تصفية المشروعات المقدمة من أصل نحو 46 مشروع وفريق عمل وصولا إلى الشركات والأفكار التكنولوجية المتأهلة للمرحلة النهائية بواقع عشر مشروعات  وتم إتاحة مشاركتهم خلال فترة المعرض  والإعلان عن افضل ثلاثة والتي سيكون لديها فرص تشبيك حقيقية مع مجموعة من الشركات المصرية الكبرى  التي تقدم الرعاية لفعاليات المنافسة من أبرزها توشيبا العربي وشركة Aria Technologies أحد شركات Giza systems بالإضافة إلى صندوق رعاية المبتكرين ISF وشركة Promech.
 

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الصناعة الرقمية إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس خالد إبراهيم اتحاد الصناعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر بسيناء: استقبلنا 57 طائرة تحمل المساعدات من الدول العربية لفلسطين

محاكمة جنائية عاجلة لهؤلاء| تفاصيل القرار العاجل للنائب العام بشأن اللوحات المعدنية.. اطمن على سيارتك

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 121

حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة قادرة على إفشال مخططات العدو

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتمالات سقوط أمطار وسيول

صراع اليورو والروبل.. حرب اقتصادية تشتعل بين روسيا وأوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"سأموت وحيدًا".. ماثيو بيري حياة مأساوية بين النجومية والإدمان

بليزر وهوت شورت.. إطلالة نانسي عجرم بحفل افتتاح موسم الرياض

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

فيديو

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ