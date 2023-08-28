جمعية الصناع المصريين: الرئيس السيسي يدعم المجتمع الاستثماري.. فيديو

أشاد هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، بحوافز الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية ودعم الاستثمار.

وقال هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المجال الصناعي يرحب قرارات الرئيس السيسي القوية".

وأكد هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين،: "الرئيس السيسي يدعم المجتمع الاستثماري".

وأشار هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين،: "قرار الرئيس السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب 5 سنوات كان ضروريا وهاما"، مؤكدا: "الدولة توفر احتياجات السوق المصري.. والرئيس السيسي وجه بتوفير التكنولوجيا للصناعات المصرية".

