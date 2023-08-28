عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واجه التحديات وتخطاها.. تحالف الأحزاب المصرية: نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن مصر عانت من أزمات كبيرة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

txt

أحمد موسى: الرئيس السيسي حقق أكثر مما وعد به.. فيديو

txt

عبدالوهاب غنيم: تصدر مصر الاقتصاد الرقمي إفريقيًا نتيجة مبادرة الرئيس السيسي منذ 2018

وأضاف النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر"، لافتا: "الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان، وواجه التحديات وتخطاها".

 

وأشار النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية،: "المشروعات العملاقة كانت ضرورية من أجل التنمية"، موضحا: "من يطالبوا بوقف المشروعات القويمة العملاقة ليس لديهم رؤية".

 

وأوضح النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية،: "من يطالبوا بوقف المشروعات العملاقة يريدون العودة بمصر للخلف"، مشيرا: "المعارضون للمشروعات القومية لم يقدموا حلولا بديلة من أجل التنمية والتطوير".

 

وتابع: "في عهد الرئيس السيسي أصبح لدينا بنية تحتية على أعلى مستوى"، مضيفا: "نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار واستكمال المسيرة، وتحالف الأحزاب المصرية يؤيد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة".

الأحزاب المصرية الرئيس السيسي الإخوان الإرهابية الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى المشروعات العملاقة النائب تيسير مطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

ترشيحاتنا

عفت السادات عن السيسي: رجل معجون بحب الوطن

الوضع صعب.. اعتراف صادم من وزير دفاع أوكرانيا بشأن تقدم القوات الروسية

تعليق أمريكي على استعدادات زيلينسكي لإجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا

50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اعتراف بتورط الغرب.. مكتب زيلينسكي يكشف مفاجأة بشأن الضربات على القرم

بقيمة 104 ملايين دولار.. الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة خطيرة لليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ