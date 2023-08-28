واجه التحديات وتخطاها.. تحالف الأحزاب المصرية: نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار.. فيديو

قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن مصر عانت من أزمات كبيرة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر"، لافتا: "الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان، وواجه التحديات وتخطاها".

وأشار النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية،: "المشروعات العملاقة كانت ضرورية من أجل التنمية"، موضحا: "من يطالبوا بوقف المشروعات القويمة العملاقة ليس لديهم رؤية".

وأوضح النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية،: "من يطالبوا بوقف المشروعات العملاقة يريدون العودة بمصر للخلف"، مشيرا: "المعارضون للمشروعات القومية لم يقدموا حلولا بديلة من أجل التنمية والتطوير".

وتابع: "في عهد الرئيس السيسي أصبح لدينا بنية تحتية على أعلى مستوى"، مضيفا: "نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار واستكمال المسيرة، وتحالف الأحزاب المصرية يؤيد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة".