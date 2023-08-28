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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي حقق أكثر مما وعد به.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشروعات المحلية بمدينة توشكى، التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيقها.

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وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: مصر تستهدف زراعة 650 ألف فدان من القمح الموسم المقبل؛ لسد الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي، بالاعتماد على التفريعات المائية في توشكى.  

 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الزراعات في توشكى والدلتا الجديدة بواقع 4 ملايين فدان ستوفر الكثير والكثير من المنتجات الاستراتيجية والتوسع في الأرض الزراعية؛ مشدا بتحقيق الرئيس السيسي ما وعد به بزراعة الـ4 ملايين فدان، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والمنطق الخضراء والموانئ والزراعة والمدن الجديدة.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وعد وحقق أكثر مما وعد به؛ لأن عينه كانت على المواطنين وحالهم، خاصة أهالي المناطق العشوائية، حرصا منه على توفير مسكن لائق لقاطني العشوائيات.

 

 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الأرض الزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدلتا الجديدة برنامج على مسئوليتي المنتجات الاستراتيجية

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