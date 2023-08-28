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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي وضع خططا مستقبلية لنهضة مصر.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي وضع خططا مستقبلية لنهضة مصر.

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أحمد موسى عن منع إضافة الأزر على بطاقات التموين: قرار لا يخدم المواطن..فيديو

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أحمد موسى: قرارات الرئيس السيسي لدعم الصناعة تحرك عظيم

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي ليس لديه مستحيل لأنه يعمل من أجل صالح الشعب والمواطن المصري".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "الرئيس السيسي اتخذ قرارات لتوطين الصناعة في مصر"، موضحا: "الرئيس السيسي يسعى لتوفير احتياجات كل أفراد المجتمع، وينحاز دائما للمواطن الفقير".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، "الرئيس السيسي انحيازه الأول للمواطن الفقير"، مشيرا إلى أن "الرئيس السيسي حريص على توفير مسكن لائق لقاطني العشوائيات.. الرئيس السيسي نفذ وعده بالقضاء على العشوائيات وإقامة مساكن لائقة".

أحمد موسى الصناعة فى مصر الرئيس السيسي الإعلامي أحمد موسى المواطن المصري القضاء على العشوائيات العشوائيات

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