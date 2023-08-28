أحمد موسى: الرئيس السيسي وضع خططا مستقبلية لنهضة مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي وضع خططا مستقبلية لنهضة مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي ليس لديه مستحيل لأنه يعمل من أجل صالح الشعب والمواطن المصري".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، "الرئيس السيسي اتخذ قرارات لتوطين الصناعة في مصر"، موضحا: "الرئيس السيسي يسعى لتوفير احتياجات كل أفراد المجتمع، وينحاز دائما للمواطن الفقير".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، "الرئيس السيسي انحيازه الأول للمواطن الفقير"، مشيرا إلى أن "الرئيس السيسي حريص على توفير مسكن لائق لقاطني العشوائيات.. الرئيس السيسي نفذ وعده بالقضاء على العشوائيات وإقامة مساكن لائقة".