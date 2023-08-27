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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: قرارات الرئيس السيسي لدعم الصناعة تحرك عظيم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي العاجلة، بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية والمستثمرين، قائلا: "تحرك مهم من الرئيس".

وأضاف موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ده تحرك عظيم من الرئيس، وكنا محتاجين هذا الكلام للغاية"، متابعا: "تحول مهم وقرارات كبيرة".

وتابع موسى:" من ضمن القرارات، التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، مضيفا:" هذا أول تحرك نحو البريكس، لأن دول البريكس تفعل ذلك".

وأكمل موسى،:" اللي كانوا بيسألوا من رجال أعمال ومستثمرين عن الإعفاءات والحوافز، أهيه قدامك حزمة من الحوافز الكبيرة التي تساعد على الاستثمار، اتفضلوا انتجوا واشتغلوا".

واختتم موسى، قائلا:" هذه خطوات جاذبة للاستثمار، وتساهم في تعميق الصناعة المحلية، وتستهدف تقليل الاستيراد والاعتماد على التصنيع المحلي".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

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